مانشستر يونايتد يسعى لضم " فاران " في ظل العقبات

وكالات (صدى):
اتخذ نادي مانشستر يونايتد أولى خطواته للتعاقد مع الفرنسي "رافاييل فاران" مدافع ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع إدارة المرينغي على ضم فاران قبل بداية الموسم المقبل، إلا أن التفاصيل المالية للصفقة لم تضح حتى الآن.
وتتمثل عقبة "مانشستر" في أن اللاعب يريد مبلغ 400 ألف يورو كراتب أسبوعي، الأمر الذي قد يعقد انتقاله الى الشياطين الحمر.
وينتهي عقد "فاران" مع النادي الملكي في صيف عام 2022 إلا أنه يرغب في الرحيل عن ملعب "سانتياغو برنابيو" بعدما رفض كل العروض المُقدمة من الريال لتجديد عقده.