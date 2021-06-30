نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مانشستر يونايتد يسعى لضم " فاران " في ظل العقبات

منذ 20 دقيقة
1298
مانشستر يونايتد يسعى لضم " فاران " في ظل العقبات

وكالات (صدى):
اتخذ نادي مانشستر يونايتد أولى خطواته للتعاقد مع الفرنسي "رافاييل فاران" مدافع ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع إدارة المرينغي على ضم فاران قبل بداية الموسم المقبل، إلا أن التفاصيل المالية للصفقة لم تضح حتى الآن.

وتتمثل عقبة "مانشستر" في أن اللاعب يريد مبلغ 400 ألف يورو كراتب أسبوعي، الأمر الذي قد يعقد انتقاله الى الشياطين الحمر.

وينتهي عقد "فاران" مع النادي الملكي في صيف عام 2022 إلا أنه يرغب في الرحيل عن ملعب "سانتياغو برنابيو" بعدما رفض كل العروض المُقدمة من الريال لتجديد عقده.

 

ريال مدريد
مانشستر يونايتد
الميركاتو الصيفي
رافاييل فاران
سانتياغو برنابيو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين
سلطان
جزاه يلحق الدواعش في جهنم وسؤ المصير
المهم
أسعار الرمل تظاعفة عدت مرات اتقو الله في المواطنين .وإلا افتحو استيراد الرمل .لتكون أعجوبة
Ali
المعرس شبح بيشه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

الخضيري : المكابرة وإهمال علاج ارتفاع الكولسترول قد يسبب جلطات
الخضيري : المكابرة وإهمال علاج ارتفاع الكولسترول قد يسبب جلطات
منذ 4 دقائق 1080
نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسى ويصفعها على وجهها داخل البرلمان " فيديو "
نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسى ويصفعها على وجهها داخل البرلمان " فيديو "
منذ 14 دقيقة 1335
مانشستر يونايتد يسعى لضم " فاران " في ظل العقبات
مانشستر يونايتد يسعى لضم " فاران " في ظل العقبات
منذ 20 دقيقة 1298
بالصور .. هبوط بالأسفلت أمام منزل أحد ساكني شارع الخمسين بالطائف
بالصور .. هبوط بالأسفلت أمام منزل أحد ساكني شارع الخمسين بالطائف
منذ 47 دقيقة 1820
بالفيديو.. اقتصادي: تطبيق أنظمة تشغيل متطورة للموانئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص
بالفيديو.. اقتصادي: تطبيق أنظمة تشغيل متطورة للموانئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص
منذ ساعة 1625
بالفيديو .. اكتشاف حوش يحوي سيارات مسروقة في جبل بالداير بني مالك
بالفيديو .. اكتشاف حوش يحوي سيارات مسروقة في جبل بالداير بني مالك
منذ ساعة 2511
الكشف عن موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الليجا
الكشف عن موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الليجا
منذ ساعة 1611
محمود المهدي يفاجئ جمهوره بعقد قرانه على منة عرفة
محمود المهدي يفاجئ جمهوره بعقد قرانه على منة عرفة
منذ ساعة 667
إيفرتون يتعاقد مع بنيتز لمدة 3 مواسم 
إيفرتون يتعاقد مع بنيتز لمدة 3 مواسم 
منذ ساعة 1619
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
منذ ساعة 1763