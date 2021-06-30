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بالفيديو.. اقتصادي: تطبيق أنظمة تشغيل متطورة للموانئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص

منذ 54 دقيقة
1603
بالفيديو.. اقتصادي: تطبيق أنظمة تشغيل متطورة للموانئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور فضل البوعيني، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، عن تطوير المشروعات والبنية التحتية في المملكة وأنظمة التشغيل المتطورة.

وأوضح "البوعينين" أن الاستراتيجية تهدف لتطبيق أنظمة لتشغيل الموانئ والمطارات والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المشروعات والبنية التحتية إضافة إلى تطبيق أنظمة تشغيل متطورة.

وأكد أن هذه الأنظمة تساعد تحقيق هذه الأهداف حيث يتم استهداف تطبيق أنظمة تشغيل الموانع والمطارات وإضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف الكاتب الاقتصادي: "هناك أيضًا مقومات هامة على البحر الأحمر والخليج العربي مثل مدينة رأس الخير التعدينية وهى واعدة وتمتلك مقومات تقديم الخدمات اللوجيستية ولدينا أيضًا مدينة جازان للصناعات التحويلية وهى الأقرب لقارة أفريقيا".

كما تتطرق للحديث عن الفرص الواعدة في قطاع النقل واستهداف رفع المساهمة في الناتج الإجمالي إلى 10%، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز القطاع الخاص ورفع مساهمته وإعطائه دفة إدارة الاقتصاد.

://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1410264090145083399?s=20

القطاع الخاص
النقل
المشروعات
البنية التحتية
فضل البوعيني

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لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين
سلطان
جزاه يلحق الدواعش في جهنم وسؤ المصير
المهم
أسعار الرمل تظاعفة عدت مرات اتقو الله في المواطنين .وإلا افتحو استيراد الرمل .لتكون أعجوبة
Ali
المعرس شبح بيشه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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