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إيفرتون يتعاقد مع بنيتز لمدة 3 مواسم 

منذ 8 دقائق
1189
إيفرتون يتعاقد مع بنيتز لمدة 3 مواسم 

وكالات (صدى):
تعاقد نادي إيفرتون مع الإسباني رفائيل بنيتز مدرب ليفربول السابق لمدة ثلاث مواسم.

ويأتي قرار تعيين بنيتز بعد دراسة وافية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تضمنت إجراء مقابلات مع العديد من المرشحين.

وعبر بنيتز عن سعادته بتدريب إيفرتون، قائلا:"خلال هذه العملية أعجبت كثيراً بالطموح الذي أبداه كبار مسؤولي إيفرتون ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا النادي العريق، هذا النادي يرغب في تحقيق نقلة كبيرة وأرغب في مساعدته على تحقيق هذه الطموحات".

يذكر أن إيفرتون كان  يبحث عن مدرب جديد بعد قرار كارلو أنشيلوتي، بالعودة إلى ريال مدريد لخوض تجربة ثانية.

 

تدريب
نادي إيفرتون
نادي ليفربول
رفائيل بنيتز

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد خالد
هذا الفاسد الفاشل المجرم اللص الحقير المسمى (عمر البشير) كان حليفاً لنظام آل تعوس
مهند
ممتاز
مهند
ممتاز
Xx887i
منتاز
امال
مصدر تلك الاجهزة من الامارات العربية المتحده تكفون الجذر واجب

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