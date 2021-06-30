15 برنامج تطويري لرفع جودة الخدمة والأداء في تخصصي الدمام

سعيد العجل (صدى):
دشنت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 15 برنامجاً تطويرياً جرى العمل عليها على مدى 3 سنوات وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وتطوير الأداء في المستشفى . حيث تم اليوم تدشين الموقع الإلكتروني للمستشفى بعد تطويره .
وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الأستاذ شريف عدنان عمر أن البرامج شملت تحديث النظام الطبي والذي ساهم عمل النظام بكامل طاقته الوظيفية بعد تحقيق عدد من المنجزات ومنها تحقيق المتطلبات الوظيفية و الواجهات في المستشفى (التطوير، النشر ، الاختبار ، اختبار قبول المستخدم)، والتدريب ، وترحيل قاعدة البيانات، كما شملت البرامج تركيب الأجهزة وأنظمة تشغيل النظام والدعم الفني للمشروع والذي يتميز.
بسهولة الاستخدام وتقنية محدثة ، وامكانية تشغيل النظام على أي نظام تشغيل وكذلك الأجهزة اللوحية والمحمولة إضافة لدعمه الربط بين الأنظمة الأخرى بعدة لغات برمجية. ودعم التخزين على السحابة ، وبرنامج ترقية وتطوير البنية التحتية للشبكات لتعزيز التكامل والترابط بين الأنظمة والتواصل المستمر و رفع مستوى الخدمة ، وكذلك برنامج ترقية خوادم مركز البيانات الذي يعمل على ترحيل جميع الخوادم الفعلية إلى البيئة الإفتراضية مما يقلل الأجهزة بنسبة ٨٨٪ مع الطاقة والتبريد ويتميز بسهولة الإدارة والتكوين وإمكانية التوسع مستقبلاً بنسبة ٣٥٪ .
وبين شريف عدنان عمر أن البرامج التي تم تدشينها تضمنت تركيب وتوريد الأجهزة الطبية ومن بينها جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز التصوير الطبقي المحوري لتخطيط العلاج وجهاز الأشعة المغناطيسية في قسم التصوير الطبي مما يساهم في توسعة الخدمة لتقليل وقت الإنتظار والإرتقاء بخدمات المرضى، إضافة إلى برنامج تطوير نظام لوحة مراقبة قسم الأورام الذي يعمل على توفير نظام يسهل على الأطباء مراحعة ملفات المرضى، وتطوير نظام تخصيص الكلى وهو نظام يحتوي على قائمة المتبرعين والمتلقين والذي يوفر الوقت والجهد للعاملين بالمختبر لإتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى تطوير مشروع تقييم مركز المعلومات والشبكة اللاسلكية.
ومن جهة أخرى أكد كبير المدراء التنفيذيين المهندس ظافر المبارك أن من بين الأنظمة التي تم تطويرها نظام حرز ( نظام إدارة المحاجر) وهو نظام مركزي يوفر البيانات على مدار الساعة طيلة أيام الإسبوع ويتصف بالموثوقية والمسائلة وهو مصدر كبير لبيانات البحث الطبي ، كذلك تطوير نظام إعادة صرف الأدوية وهو نموذج إلكتروني يتيح للمرضى رفع طلبات إعادة صرف الأدوية وإثبات عملية طلبات إعادة الصرف للمرضى بالكامل مع المنسقين والصيدلية ومركز الإتصال مما يعمل على توفير نموذج طلب الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ويسهل من خلاله تتبع الطلبات ومتابعتها في جميع مناطق المملكة، ويقلل تردد المرضى على المستشفى لإعادة صرف الدواء ، حيث يتم توصيل الأدوية بالبريد إلى المريض ، كما شملت البرامج نظام أهلية وهو نظام إدارة الإحالة الداخلية بين مكتب الأهلية والإدارات الطبية لقبول أو رفض الإحالة التي تأتي من خارج المستشفى عبر الإتصال الإلكتروني بين الأقسام الطبية مع إخطار المرضى عبر الرسائل النصية القصيرةويوفر تقارير إحصائية شهرية و سنوية ، إضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني للترقيات والوظائف الشاغرة لتحسين الكفاءة والدقة من خلال الإعتماد الكامل على النظام الآلي مع سهولة الوصول إلى البيانات ويكون أرشيف تاريخي للتقديم السابق للموظف مع إرتباط في ملفات الموظفين بالموارد البشرية.
وأشار إلى أن من بين البرامج التي تم تطويرها نظام مركز الإتصال والرد الآلي من خلال التكامل المستمر مع خدمات الويب مما أضاف خدمة تجربة المريض التي تتيح قياس رضى المرضى ، كما تم ترقية أجهزة الحاسب الآلي لرفع كفاءة أجهزة العمل مما يسهل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.