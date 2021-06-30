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العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط

منذ 21 دقيقة
1537
العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط

حائل (صدى):
توفي مواطن بعد فقدانه برفقة أحد أقاربه بالقرب من قرية الخدايج غرب الحائط، وجاء ذلك عقب خروجهما للتنزه.

وتعود الواقعة عندما خرج مواطنان الأحد الماضي للتنزه في حرّة الحرّة غرب الحائط، ولكنهما تاها داخل، ما دفعهما لإبلاغ عائلتهما من أجل طلب المساعدة.

وتبين أن المواطنان لم يستطيعا تحديد موقعهما، حيث قالوا فقط إنهما قرب قرية الخدايج، وعلى الفور، قامت الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ والبحث التطوعية وعدد من المواطنين، بمباشرة البحث عن المفقودين.

وعثر على سيارة المفقودين وبدأ أحدهما الذي تم نقله إلى مستشفى محافظة الحائط؛ كما تم العثور على المفقود الآخر متوفّى على مسافة بعيدة من سيارتهما.

 

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التنزه

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أحدث التعليقات

محمد خالد
هذا الفاسد الفاشل المجرم اللص الحقير المسمى (عمر البشير) كان حليفاً لنظام آل تعوس
مهند
ممتاز
مهند
ممتاز
Xx887i
منتاز
امال
مصدر تلك الاجهزة من الامارات العربية المتحده تكفون الجذر واجب

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