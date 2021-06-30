نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدية النعيرية: زيارة 50 منشأة وإغلاق 26 منشأة مخالفة ضمن حملة على الأنشطة التجارية بالمنطقة الصناعية

منذ 11 ساعة
1109
بلدية النعيرية: زيارة 50 منشأة وإغلاق 26 منشأة مخالفة ضمن حملة على الأنشطة التجارية بالمنطقة الصناعية

سعيد العجل (صدى):
قامت بلدية محافظة النعيرية بحملة مكثفة على الأنشطة التجارية والصناعية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، شملت المستودعات والورش وغيرها من الأنشطة الصناعية، نتج عنها زيارة ٥٠ منشأة، أغلق منها ٢٦ منشأة لمخالفتها الاشتراطات البلدية، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت أكثر من ٦٤ مخالفة.

وأشار رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن الحملة تهدف إلى التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية، وتوفر التراخيص النظامية وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة، وذلك لحين تصحيح أوضاعها وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح المهندس نايف الرجباني أنه تم خلال الحملة زيارة ٥٠ منشأة، ونتج عنها إغلاق ٢٦ منشأة مخالفة تتمثل في ورش ومستودعات، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت أكثر من ٦٤ مخالفة أبرزها انتهاء التراخيص للمنشآت والعمل خارج نطاق المحل ووجود سكن مخالف داخل المنشأة، وتكدس السيارات أمام الورش في الخارج.

ودعا المهندس الرجباني الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة وعدم ممارسة أنشطة غير مصرح بها، مؤكدًا أن البلدية ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة تجاه المخالفين في هذا الجانب.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد خالد
هذا الفاسد الفاشل المجرم اللص الحقير المسمى (عمر البشير) كان حليفاً لنظام آل تعوس
مهند
ممتاز
مهند
ممتاز
Xx887i
منتاز
امال
مصدر تلك الاجهزة من الامارات العربية المتحده تكفون الجذر واجب

أخر الأخبار

إيفرتون يتعاقد مع بنيتز لمدة 3 مواسم 
إيفرتون يتعاقد مع بنيتز لمدة 3 مواسم 
منذ 8 دقائق 1178
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
منذ 15 دقيقة 1273
العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط
العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط
منذ 21 دقيقة 1531
بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود
بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود
منذ 51 دقيقة 2049
عائلة كويتية تحبس ابنتها 9 سنوات داخل غرفة بعد طلاقها من زوجها
عائلة كويتية تحبس ابنتها 9 سنوات داخل غرفة بعد طلاقها من زوجها
منذ 55 دقيقة 456
ضبط مجموعة من الأجهزة المخالفة في محلات وأسواق الاتصالات خلال جولة تفتيشية " فيديو "
ضبط مجموعة من الأجهزة المخالفة في محلات وأسواق الاتصالات خلال جولة تفتيشية " فيديو "
منذ ساعة 1696
لا تفكر تتزوج الثانية
لا تفكر تتزوج الثانية
منذ ساعة 672
إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي
إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي
منذ ساعة 2424
مغربية حسناء : انا ارفض عمليات التجميل وتوضح السبب
مغربية حسناء : انا ارفض عمليات التجميل وتوضح السبب
منذ ساعة 789
مساجين في السودان يقومون بمساعدة العسكر لنقلهم الى المحكمة
مساجين في السودان يقومون بمساعدة العسكر لنقلهم الى المحكمة
منذ ساعة 714