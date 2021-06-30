بلدية النعيرية: زيارة 50 منشأة وإغلاق 26 منشأة مخالفة ضمن حملة على الأنشطة التجارية بالمنطقة الصناعية

سعيد العجل (صدى):
قامت بلدية محافظة النعيرية بحملة مكثفة على الأنشطة التجارية والصناعية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، شملت المستودعات والورش وغيرها من الأنشطة الصناعية، نتج عنها زيارة ٥٠ منشأة، أغلق منها ٢٦ منشأة لمخالفتها الاشتراطات البلدية، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت أكثر من ٦٤ مخالفة.
وأشار رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن الحملة تهدف إلى التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية، وتوفر التراخيص النظامية وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة، وذلك لحين تصحيح أوضاعها وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.
وأوضح المهندس نايف الرجباني أنه تم خلال الحملة زيارة ٥٠ منشأة، ونتج عنها إغلاق ٢٦ منشأة مخالفة تتمثل في ورش ومستودعات، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت أكثر من ٦٤ مخالفة أبرزها انتهاء التراخيص للمنشآت والعمل خارج نطاق المحل ووجود سكن مخالف داخل المنشأة، وتكدس السيارات أمام الورش في الخارج.
ودعا المهندس الرجباني الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة وعدم ممارسة أنشطة غير مصرح بها، مؤكدًا أن البلدية ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة تجاه المخالفين في هذا الجانب.