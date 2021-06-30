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بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود

منذ 38 دقيقة
1915
بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود

الرياض (صدى):
استعرضت مؤسسة الملك سعود، اليوم، أسماء أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز، لافتة إلى أن بعضهم توفوا، والبعض الآخر لا يزال على قيد الحياة.

وبلغ عدد أبناء الملك سعود 53، وهم الأمراء "فهد، مساعد، ومحمد، وعبدالله، وسعد، وبدر، وفيصل، وبندر، وخالد وثامر، وماجد، سلطان، وعبدالرحمن، ومشعل، ومنصور، وعبدالاله، وعبدالعزيز.

كما ضمنت قائمة الأبناء الأمراء "عبد المحسن، ونايف، وعبدالمجيد، وفواز، وطلال، ومقرن، ونواف، وتركي، وسلمان، وأحمد، وممدوح، وعبدالملك، ومشهور، وناصر، وسطام، ومشاري، وحمود، ويزيد،

وشملت الأسماء أيضا هذلول، وسيف الإسلام، وشقران، وجلوي، وسيف الدين، والوليد، ومصعب، وغالب، ونهار، والمعتصم، والمعتز، وعز الدين، ويوسف، وعبدالكريم، والمنتصر، وسيف النصر، وحسام، والحسن.

الملك سعود
سيف الإسلام
الأمير جلوي
الملك سعود بن عبدالعزيز
مؤسسة الملك سعود

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¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
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رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يكون في عونكم بس ***
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل ماتقول ، عنتر شايل جوازه لكافة الدول على الكرة الارضيه ..
بومجبل
مجرد ارقام لكن الواقع انه البطالة منتشرة في البلد وفي ازدياد واسألوا المبتعثين بالألوف بدون وظائف

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