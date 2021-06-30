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بلدية اللهابة تغطي المحولات الكهربائية بسواتر جمالية ضمن جهودها في مبادرة تحسين المشهد الحضري

منذ 12 ساعة
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بلدية اللهابة تغطي المحولات الكهربائية بسواتر جمالية ضمن جهودها في مبادرة تحسين المشهد الحضري

سعيد العجل (صدى):
قامت بلدية اللهابة وضمن جهودها في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بتحسين الشكل الخارجي للمحولات الكهربائية وتأهيلها وإعطائها منظرا جذابا.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة المهندس فايز بن سرحان الشمري أن الجهود التي قامت بها البلدية والمتمثلة بوضع سواتر جمالية على المحولات الكهربائية، بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل، تأتي ضمن مبادرة معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك لإعطاء هذه المحولات شكلا جماليا ومنظرا مميزا يجذب الانتباه ذات طابع معماري، وكذلك حماية لمرتادي الطرق والأرصفة والمحافظة على البيئة والمظهر العام، مشيرا إلى أن البلدية وضعت حاليا سواتر على ثلاث مواقع لمحولات كهربائية، والتي تم رصدها في الشوارع الرئيسية، مضيفا بأن البلدية تولي الجانب الجمالي اهتمام ضمن أعمالها من أجل المحافظة على المكتسبات، والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأھمیة المحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

وأشار الى أن العمل على وضع سواتر على المحولات الكهربائية یستھدف جوانب عديدة، یأتي في مقدمتها الحفاظ على السلامة العامة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى معالجة التشوه البصري والسعي إلى تحسین المشهد الحضري.

وأفاد الشمري أن البلدية مستمرة في رصد جميع المشوهات البصرية ومعالجتها في إطار جهودها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، وكذلك الاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري.

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد خالد
هذا الفاسد الفاشل المجرم اللص الحقير المسمى (عمر البشير) كان حليفاً لنظام آل تعوس
مهند
ممتاز
مهند
ممتاز
Xx887i
منتاز
امال
مصدر تلك الاجهزة من الامارات العربية المتحده تكفون الجذر واجب

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