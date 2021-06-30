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مساجين في السودان يقومون بمساعدة العسكر لنقلهم الى المحكمة

منذ ساعة
714

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد خالد
هذا الفاسد الفاشل المجرم اللص الحقير المسمى (عمر البشير) كان حليفاً لنظام آل تعوس
مهند
ممتاز
مهند
ممتاز
Xx887i
منتاز
امال
مصدر تلك الاجهزة من الامارات العربية المتحده تكفون الجذر واجب

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