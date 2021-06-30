إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي

علي القحطاني (صدى):
أثار إعلان وظيفي لأحد وكلاء التوظيف متداول في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية، غضب الكاتب الصحفي حماد السهلي.
وقال "حماد" عبر حسابه على "تويتر": "السادة وزراء الصحة هذا إعلان لأحد وكلاء التوظيف في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية برواتب ومميزات مجزية".
وأضاف: "نأمل تاكيد الخبر او نفيه واذا كان صحيح ماهو مصير أكثر من 6 الاف طبيب سعودي عاطل".
وطالب المتابعون أيضًا بضرورة وجود رد من وزارة الصحة السعودية من أجل تأكيد الخبر أو نفيه؛ خاصة مع وجود عدد كبير من الأطباء ذات الكفاءة العالية.