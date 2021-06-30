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إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي

منذ ساعة
2285
إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي

علي القحطاني (صدى):
أثار إعلان وظيفي لأحد وكلاء التوظيف متداول في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية، غضب الكاتب الصحفي حماد السهلي.

وقال "حماد" عبر حسابه على "تويتر": "السادة وزراء الصحة هذا إعلان لأحد وكلاء التوظيف في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية برواتب ومميزات مجزية".

وأضاف: "نأمل تاكيد الخبر او نفيه واذا كان صحيح ماهو مصير أكثر من 6 الاف طبيب سعودي عاطل".

وطالب المتابعون أيضًا بضرورة وجود رد من وزارة الصحة السعودية من أجل تأكيد الخبر أو نفيه؛ خاصة مع وجود عدد كبير من الأطباء ذات الكفاءة العالية.

وزارة الصحة
نيجيريا
رواتب
الأطباء
وكالات التوظيف

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
مصر تتجه الى الهاوية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يكون في عونكم بس ***
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل ماتقول ، عنتر شايل جوازه لكافة الدول على الكرة الارضيه ..
بومجبل
مجرد ارقام لكن الواقع انه البطالة منتشرة في البلد وفي ازدياد واسألوا المبتعثين بالألوف بدون وظائف

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