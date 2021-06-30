نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة بالدولة "الآمنة" ويسمح بدخول السعوديين لجميع دوله

منذ ساعة
1760
الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة بالدولة "الآمنة" ويسمح بدخول السعوديين لجميع دوله

الرياض (صدى):
صنفت حكومات الاتحاد الأوروبي، 11 دولة منها السعودية لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية، كما سمحت للسعوديين بدخول جميع دوله.

وأعلن سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين عن موافقتهم على إضافة هذه الدول في اجتماع اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.

وضمت القائمة: السعودية وكندا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبروناي، وكوسوفو، ومولدوفا، والجبل الأسود، والأردن، وقطر، وفق "سي إن بي سي عربية".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تلقت  توصيات برفع قيود السفر تدريجياً عن الأربع عشرة دولة المدرجة حالياً على القائمة؛ وهي: ألبانيا، وأستراليا، واليابان، ولبنان، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو".

 

 

الأردن
المملكة
قطر
كندا
الاتحاد الأوروبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
مصر تتجه الى الهاوية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يكون في عونكم بس ***
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل ماتقول ، عنتر شايل جوازه لكافة الدول على الكرة الارضيه ..
بومجبل
مجرد ارقام لكن الواقع انه البطالة منتشرة في البلد وفي ازدياد واسألوا المبتعثين بالألوف بدون وظائف

أخر الأخبار

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
منذ دقيقة 1036
العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط
العثور على شاب متوفي بعد خروجه للتنزه برفقة أحد أقاربه في الحائط
منذ 7 دقائق 1197
بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود
بالفيديو .. أسماء جميع أبناء الملك سعود
منذ 37 دقيقة 1902
عائلة كويتية تحبس ابنتها 9 سنوات داخل غرفة بعد طلاقها من زوجها
عائلة كويتية تحبس ابنتها 9 سنوات داخل غرفة بعد طلاقها من زوجها
منذ 41 دقيقة 403
ضبط مجموعة من الأجهزة المخالفة في محلات وأسواق الاتصالات خلال جولة تفتيشية " فيديو "
ضبط مجموعة من الأجهزة المخالفة في محلات وأسواق الاتصالات خلال جولة تفتيشية " فيديو "
منذ 58 دقيقة 1642
لا تفكر تتزوج الثانية
لا تفكر تتزوج الثانية
منذ 58 دقيقة 613
إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي
إعلان في نيجيريا لتوظيف أطبائهم في الصحة السعودية يثير غضب كاتب صحفي
منذ ساعة 2278
مغربية حسناء : انا ارفض عمليات التجميل وتوضح السبب
مغربية حسناء : انا ارفض عمليات التجميل وتوضح السبب
منذ ساعة 728
مساجين في السودان يقومون بمساعدة العسكر لنقلهم الى المحكمة
مساجين في السودان يقومون بمساعدة العسكر لنقلهم الى المحكمة
منذ ساعة 670
الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة بالدولة "الآمنة" ويسمح بدخول السعوديين لجميع دوله
الاتحاد الأوروبي يصنّف المملكة بالدولة "الآمنة" ويسمح بدخول السعوديين لجميع دوله
منذ ساعة 1760