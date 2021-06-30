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قصيدة معبرة لموطن يصف فيها سلوك أحد الموظفين معه قبل وبعد تركه للمنصب

منذ 10 ساعات
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قصيدة معبرة لموطن يصف فيها سلوك أحد الموظفين معه قبل وبعد تركه للمنصب

جازان (صدى):
تعد الصداقة من القيم الإنسانية التي نشأت مع نشوء وعي الإنسان بحاجته لوجوده ضمن جماعات من جنسه، ومع تطور هذا الوعي تطورت نظرة الإنسان إلى الصداقة حتى أصبحت من أهم وأسمى القيم التي يسعى الإنسان جاهداً للوصول إليها.

وترجع أهمية الصداقة في حياة الإنسان لأنها تعين عند الشدة وتؤنس عند الفرج، ولأن لكل سلوك شروطاً وحدوداً فقد بين الشعر كيفية اختيار الصديق حتى لا يصاب المرء بالخيانة والغدر، بالتركيز على الأخلاق والانتساب إلى الأصول العريقة في الخير والأصالة التي تدوم إلى نهاية العمر.

ولهذا السبب تحديداً يكون تعرض الشخص للخيبة من قبل الأصدقاء ذا أثر كبير في نفسه، وهذا ما أبدع فيه شاعر صبيا في زمانه محمد بن محسن مشاري، حيث وصف في القصيدة التي نشرها مؤسس التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان حسين مريع، سلوك أحد الموظفين معه قبل وبعد تركه للمنصب وانتهاء سلطته كتبها قبل أكثر من 27 عام.

يا من زعمت محبتي وإخائي.

وضحكت في وجهي وسرت ورائي

أيام كنت وللوظيفة سلطة

ترجى لنيل مصالح دنياء

أني لأذكر ما تعاملني به

إبان ذلك وكيف كنت تراني

فاذا حضرت يظل وجهك مشرقاً

وإذا غبت سئلت عن أنبائي

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