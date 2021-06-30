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ضبط 200 شخص خالفوا تعليمات العزل الصحي في المنطقة الشرقية

منذ 17 دقيقة
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ضبط 200 شخص خالفوا تعليمات العزل الصحي في المنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، أنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (200) شخص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

الدمام
شرطة المنطقة الشرقية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129954
منذ دقيقتين
سنعوهم زين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون سفلة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياعنكبوت الشؤم .. .. تستاهل ما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حصل شي يستاهله .. والفسق شين وسقم عين ..

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