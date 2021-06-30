نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمو أمير منطقة تبوك : الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم

منذ 10 ساعات
1067
سمو أمير منطقة تبوك : الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم

عطاالله العمراني (صدى):
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - أبنائهم وبناتهم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس من فتيات وشباب المنطقة الذين بلغ عددهم خمسون طالبا وطالبة ، بعد أن أنهوا سنتهم التحضرية في جامعة فهد بن سلطان .

وقال سموه خلال لقاءه بهم اليوم بمقر الأمارة ، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر : أن هذا اليوم هو يوم فخر وأعتزاز ، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة ، وهذا التواجد هو ماكان يحلم ويريد تحقيقه سمو ولي العهد - أيده الله - الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة ، الغرض منها هو الإنسان السعودي ، وهذا هو الهدف الذي نسعى له ، ونجتهد لبذل كل مافي وسعنا لتحقيقه ، موصياً سموه أبناءه ببذل الجهد ، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم ، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء ، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وهو المعيار الذي ينشده سموه فيهم ، معرباً سموه عن أعتزازه وفخره بهم .

ورفع سموه في الختام بإسمه ونيابةً عن أبناءه وبناته الطلاب الشكر لله أولاً ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مايقدمون لإنجاح كل مسيرة وطنية وتنموية ، مؤكداً بأن أمارة منطقة تبوك ستضل هي الداعم الأول لكل مافيه سبباً لإنجاح المشاريع الضخمة على سواحل المنطقة ، سائلا سموه الله لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية القادمة .

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة ، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية ، شاكراً لسمو أمير منطقة تبوك رسائله التربوية والقيمة الذي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين ، وكذلك دعم سموه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم ، سائلا الله لهم التوفيق وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .

وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون سفلة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياعنكبوت الشؤم .. .. تستاهل ما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حصل شي يستاهله .. والفسق شين وسقم عين ..

أخر الأخبار

بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي : ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني
بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي : ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني
منذ 3 دقائق 1102
ضبط 200 شخص خالفوا تعليمات العزل الصحي في المنطقة الشرقية
ضبط 200 شخص خالفوا تعليمات العزل الصحي في المنطقة الشرقية
منذ 17 دقيقة 1350
 "الزكاة": ضبط 85 مخالفة ضريبية على منشآت في قطاع التجزئة بالرياض
 "الزكاة": ضبط 85 مخالفة ضريبية على منشآت في قطاع التجزئة بالرياض
منذ 30 دقيقة 1374
الدكتور الربيعة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا
الدكتور الربيعة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا
منذ 34 دقيقة 1433
هياط الذهب وصل عند الاجانب
هياط الذهب وصل عند الاجانب
منذ 42 دقيقة 567
بالفيديو.. والدة أدريان رابيو توبخ والدة " بوغبا " وتنتقد إمبابي
بالفيديو.. والدة أدريان رابيو توبخ والدة " بوغبا " وتنتقد إمبابي
منذ 42 دقيقة 1619
الإعدام لامرأة قتلت زوجها وعشاقها واستولت على الملايين
الإعدام لامرأة قتلت زوجها وعشاقها واستولت على الملايين
منذ 44 دقيقة 445
ثور يوجه ركلة قاتلة لباكستاني
ثور يوجه ركلة قاتلة لباكستاني
منذ 48 دقيقة 732
الفيصلي يعتزم تجديد عقد محمد قاسم 
الفيصلي يعتزم تجديد عقد محمد قاسم 
منذ 48 دقيقة 1499
أوناي سيمون: تعذبت بسبب خطأ مباراة كراوتيا
أوناي سيمون: تعذبت بسبب خطأ مباراة كراوتيا
منذ 56 دقيقة 1546