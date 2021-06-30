سمو أمير منطقة تبوك : الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم

عطاالله العمراني (صدى):
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - أبنائهم وبناتهم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس من فتيات وشباب المنطقة الذين بلغ عددهم خمسون طالبا وطالبة ، بعد أن أنهوا سنتهم التحضرية في جامعة فهد بن سلطان .
وقال سموه خلال لقاءه بهم اليوم بمقر الأمارة ، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر : أن هذا اليوم هو يوم فخر وأعتزاز ، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة ، وهذا التواجد هو ماكان يحلم ويريد تحقيقه سمو ولي العهد - أيده الله - الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة ، الغرض منها هو الإنسان السعودي ، وهذا هو الهدف الذي نسعى له ، ونجتهد لبذل كل مافي وسعنا لتحقيقه ، موصياً سموه أبناءه ببذل الجهد ، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم ، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء ، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وهو المعيار الذي ينشده سموه فيهم ، معرباً سموه عن أعتزازه وفخره بهم .
ورفع سموه في الختام بإسمه ونيابةً عن أبناءه وبناته الطلاب الشكر لله أولاً ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مايقدمون لإنجاح كل مسيرة وطنية وتنموية ، مؤكداً بأن أمارة منطقة تبوك ستضل هي الداعم الأول لكل مافيه سبباً لإنجاح المشاريع الضخمة على سواحل المنطقة ، سائلا سموه الله لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية القادمة .
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة ، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية ، شاكراً لسمو أمير منطقة تبوك رسائله التربوية والقيمة الذي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين ، وكذلك دعم سموه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم ، سائلا الله لهم التوفيق وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .
وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .