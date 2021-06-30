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الإعدام لامرأة قتلت زوجها وعشاقها واستولت على الملايين

منذ 43 دقيقة
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الإعدام لامرأة قتلت زوجها وعشاقها واستولت على الملايين

طوكيو (صدى):
رفضت السلطات القضائية في اليابان طلب الاستئناف الذي تقدمت به المرأة التي قتلت زوجها وعشاقها.

وكانت شيساكو كاكهي تعتمد في إيقاع ضحاياها على مواقع المواعدة، حيث اختارت كبار السن الأغنياء الذين ليس لديهم أطفال، وأقامت معهم علاقات ثم قتلهم بمادة السيانيد القاتلة.

وتمكنت من خلال هذه الطريقة من الحصول على الملايين من أموال الميراث وعقود التأمين على الحياة، وذلك بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

وذكر محاميها أنها مصابة بالخرف ولا يمكنها فهم الإجراءات القانونية ألا أن السلطات القضائية قمت بالمصادقة على الحكم بإعدام كاكهي شنقا.

يذكر أن القاتلة البالغة من العمر 74 عاما عرفت باسم "الأرملة السوداء"، كما وصفها البعض بأنها أنثى العنكبوت التي تقتل شريكها بعد التزاوج.

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اليابان
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قاتلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129954
منذ 8 دقائق
اعقبي ياعنكبوت الشؤم ..

.. تستاهل ما اصابهاا ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون سفلة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي ياعنكبوت الشؤم .. .. تستاهل ما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حصل شي يستاهله .. والفسق شين وسقم عين ..

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