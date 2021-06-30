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أوناي سيمون: تعذبت بسبب خطأ مباراة كراوتيا

منذ 42 دقيقة
1489
أوناي سيمون: تعذبت بسبب خطأ مباراة كراوتيا

وكالات (صدى):
كشف أوناي سيمون، حارس إسبانيا، أنه مر بمرحلة تعذيب أثناء محاولة استيعاب الخطأ الفادح الذي ارتكبه أمام كرواتيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وعن ذلك، قال "سيمون" في مؤتمر صحفي عن الخطأ الذي ارتكبه: "هذا عذبني قليلا وبأمانة شاهدت اللقطة ست أو سبع مرات ولا يمكنني تفسير ما حدث تحكمت بشكل سيء وحسب".

وتابع: "يسأل الناس إن كانت آشعة الشمس داخل عيني لكن هذا لم يحدث وكانت أمامي مسافة كبيرة للتحكم في الكرة وأردت أن ألعبها لكن قدمي توقفت".

وفيما يتعلق بدعم زملائه له، أضاف: "أنا فخور بأن أشكل جزءًا من الفريق والطريقة التي دعمني بها اللاعبون في الملعب وفي غرفة الملابس تعني الكثير عن نوع هذه المجموعة".

وكان "سيمون" قد ترك الكرة تمر من أسفل قدمه بعد تمريرة زميله بيدري الخلفية من منتصف الملعب تقريبًا لتتقدم كرواتيا 1-صفر في مباراة ملحمية بدور 16 انتهت بفوز إسبانيا 5-3 بعد وقت إضافي.

وتمكن "سيمون" بعد ذلك من إنقاذ فرصتين في وقت لاحق بالمباراة واستفاقت إسبانيا من صدمة تسجيل كرواتيا هدفين متأخرين لتنتقل المواجهة إلى وقت إضافي وتأهلت إسبانيا لدور الثمانية لمواجهة سويسرا.

 

إسبانيا
سويسرا
بطولة أوروبا
كراوتيا
أوناي سيمون

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سيب مليكه في حالها ماهي فاضية لك .. هناك ماهو اهم منك انت وصوتك المزعج ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي علينا وعلى كل مسلم موحد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقتلوا الوحش واتباعه ، لايقضوا عليكم جماعياً وانفرادياً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً ، مقرود العين حالياً ..
ابو محمد 😎 ✍️
دامه مطلقها ، ليش تجلس معه على طاوله وحده ..

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