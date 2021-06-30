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"الغذاء والدواء": ضبط 37 ألف عبوة من المستحضرات الدوائية والتجميلية في سكن عمالة بخميس مشيط

منذ ساعة
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"الغذاء والدواء": ضبط 37 ألف عبوة من المستحضرات الدوائية والتجميلية في سكن عمالة بخميس مشيط

الرياض (صدى):
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط نحو 37 ألف عبوة من المنتجات الدوائية والطبية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة مخزّنة بطريقة غير نظامية وفي ظروف غير ملائمة في سكن خاص بالعمالة الوافدة في خميس مشيط.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بمنطقة عسير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، تم ضبط الكميات المخزّنة بطريقة غير مناسبة لظروف ومكان التخزين التي تؤثر على سلامة وجودة المنتجات والمستهلك، إضافةً إلى وجود منتجات غير مسجلة لدى "الهيئة".

وأشارت إلى أن العمالة الوافدة استغلّت السكن الخاص وحوّلته إلى مستودعٍ ومركز لتوزيع المنتجات بشكل مباشر عن طريق مندوبين، كما جرى تحريز كامل الكميات المضبوطة بالموقع للتأكد من سلامتها.

وتستكمل "الهيئة" الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة لتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة .

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".

الهيئة العامة للغذاء والدواء
ضبط 37 ألف عبوة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سيب مليكه في حالها ماهي فاضية لك .. هناك ماهو اهم منك انت وصوتك المزعج ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي علينا وعلى كل مسلم موحد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقتلوا الوحش واتباعه ، لايقضوا عليكم جماعياً وانفرادياً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً ، مقرود العين حالياً ..
ابو محمد 😎 ✍️
دامه مطلقها ، ليش تجلس معه على طاوله وحده ..

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