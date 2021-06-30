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والد أصغر ضحية لانفجار بيروت ينتقم لطفلته

الأخبار
منذ 9 دقائق
249
والد أصغر ضحية لانفجار بيروت ينتقم لطفلته

بيروت (صدى):
قرر الشاب اللبناني بول نجار أن "يثأر" لطفلته ألكسندرا التي لم تبلغ الرابعة من عمرها، وقضت بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وتصدّر المشهد اللبناني بحصده أعلى نسبة أصوات في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت في بيروت أول أمس.

وقال الشاب لقناة " العربية " : أهدي انتصاري بانتخابات نقابة المهندسين إلى طفلتي ألكسندرا وإلى كل اللبنانيين الأحرار الذين يرفضون الهجرة وأنا واحد منهم، كما أهديه إلى الثورة التي انطلقت شرارتها في 17 أكتوبر الأول 2019 وكانت ألكسندرا تشارك فيها".

وأضاف "نحن نخوض معركة ضد وحش فاسد ولن ننسحب منها قبل القضاء عليه من أجل استكمال حياتنا الطبيعية في لبنان، وما حققناه في انتخابات نقابة المهندسين خطوة على طريق الحق من أجل تحقيق العدالة".

وتابع "أن لا ثقة لديه بالقضاء المحلي، والطريقة الوحيدة لاسترجاعها ممارسة حقنا الديمقراطي تكمن عبر خوض الاستحقاقات الانتخابية على المستويات كافة وهو ما فعلناه في انتخابات نقابة المهندسين".

 

بيروت
لبنان
انفجار بيروت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ

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