والد أصغر ضحية لانفجار بيروت ينتقم لطفلته

بيروت (صدى):
قرر الشاب اللبناني بول نجار أن "يثأر" لطفلته ألكسندرا التي لم تبلغ الرابعة من عمرها، وقضت بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.
وتصدّر المشهد اللبناني بحصده أعلى نسبة أصوات في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت في بيروت أول أمس.
وقال الشاب لقناة " العربية " : أهدي انتصاري بانتخابات نقابة المهندسين إلى طفلتي ألكسندرا وإلى كل اللبنانيين الأحرار الذين يرفضون الهجرة وأنا واحد منهم، كما أهديه إلى الثورة التي انطلقت شرارتها في 17 أكتوبر الأول 2019 وكانت ألكسندرا تشارك فيها".
وأضاف "نحن نخوض معركة ضد وحش فاسد ولن ننسحب منها قبل القضاء عليه من أجل استكمال حياتنا الطبيعية في لبنان، وما حققناه في انتخابات نقابة المهندسين خطوة على طريق الحق من أجل تحقيق العدالة".
وتابع "أن لا ثقة لديه بالقضاء المحلي، والطريقة الوحيدة لاسترجاعها ممارسة حقنا الديمقراطي تكمن عبر خوض الاستحقاقات الانتخابية على المستويات كافة وهو ما فعلناه في انتخابات نقابة المهندسين".