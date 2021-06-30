مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الإربعاء متراجعا رغم اختراقه حاجز الـ 11 ألف نقطة بداية الجلسة بدعم من الأسهم القيادية.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10,984 نقطة متراجعا بنحو 12 نقطة أو مايعادل 0.11 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 11.9 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 372,6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 480,8 ألف صفقة.
وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بعد ارتفاعه 2.86 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والترفيه المرتفع 2.08 في المائة، في الجهة الأخرى نجد تراجع قطاعا تجزئة السلع الكمالية والتأمين بأكثر من 1 في المائة.
إلى ذلك، صعدت أسهم 68 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الأهلي ريت 1 بكاسب بالحد الأعلى ليغلق السهم عند مستوى 12.54 ريال.
ايضا سجلت أسهم صادرات مكاسب بلغت 9.9 في المائة، ثم أسهم كل من لازوردي والراجحي ريت وسدكو كابيتال بارتفاعات تجاوزت 5.08 في المائة.
قابل ذلك تراجع أسهم 119 شركة تصدرها أسهم عذيب والمتراجعة 5.51 في المائة، تلاه أسهم الخليجية والحكير واتحاد الخليح بانخفاض تجاوز 3 في المائة.