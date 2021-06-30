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لجنة تفكيك النظام السوداني السابق: إزالة رموز نظام البشير قريبًا

منذ 21 دقيقة
1363
لجنة تفكيك النظام السوداني السابق: إزالة رموز نظام البشير قريبًا

وكالات (صدى):
كشفت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات مختلفة قريبًا لإزالة رموز نظام البشير.

وذكرت مصادر صحفية أن هناك تظاهرات محدودة اندلعت لأنصار البشير في العاصمة السودانية، وفقًا لقناة " العربية".

كانت هيئة الاتهام قد قاطعت في بلاغ مدبري انقلاب المخلوع عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019، جلسة كان مقرر عقدها الثلاثاء.

في حين اعتبرت هيئة الاتهام، في بيانها، أن المخالفات القانونية والإجرائية المرتكبة في المحكمة تجهض العدالة وتشكل خيانة للشعب السوداني.

 

السودان
تظاهرات
البشير
النظام السوداني

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هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من فصيع عقل ..

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