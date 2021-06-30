لجنة تفكيك النظام السوداني السابق: إزالة رموز نظام البشير قريبًا

وكالات (صدى):
كشفت لجنة تفكيك النظام السوداني السابق، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات مختلفة قريبًا لإزالة رموز نظام البشير.
وذكرت مصادر صحفية أن هناك تظاهرات محدودة اندلعت لأنصار البشير في العاصمة السودانية، وفقًا لقناة " العربية".
كانت هيئة الاتهام قد قاطعت في بلاغ مدبري انقلاب المخلوع عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019، جلسة كان مقرر عقدها الثلاثاء.
في حين اعتبرت هيئة الاتهام، في بيانها، أن المخالفات القانونية والإجرائية المرتكبة في المحكمة تجهض العدالة وتشكل خيانة للشعب السوداني.