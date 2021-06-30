بالفيديو.. نواف التمياط وياسر المسحل يشاركان مباراة كرة قدم في مخيم الزعتري

نواف السالم (صدى):
زار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل ولاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق نواف التمياط مخيم الزعتري في الأردن، وذلك ضمن الحملة التطوعية الخامسة التي دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشارك المسحل والتمياط في مباراة لكرة القدم برفقة عدد من اللاجئين السوريين في المخيم الواقع شرقي مدينة المفرق شمال شرق الأردن، في زيارة تعكس اهتمام المملكة بأوضاع اللاجئين السوريين، وعقب ذلك قاما بجولة في المخيم أطلعوا خلالها على أوضاع اللاجئين والظروف التي يتعاملون معها.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دشن قبل أيام في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن الحملة التطوعية الخامسة والتي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.
وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.