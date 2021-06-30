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البنك المركزي يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء

منذ 36 دقيقة
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البنك المركزي يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي، عن صدور ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء، والتي تهدف إلى تنظيم آلية إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، وإتاحة التغطيات التأمينية المناسبة بتكلفة منخفضة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار مناسبة، فيما قال البنك المركزي، أن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه تسمح هذه الضوابط لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبل البنك المركزي بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة ووفقاً لمتطلباته.

وأكد أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى ضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر، وتنظيم العلاقة ما بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين الوسيط وشركة التأمين.

وأشار البنك المركزي إلى أنه عرض في وقت سابق هذه الضوابط على العموم والمختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط؛ مثمنًا الجهود المبذولة، والتعاون المستمر المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث جرى العمل على الضوابط بالتنسيق معها.

الوسطاء
البنك المركزي
التأمين الصحي
أوعية مخاطر التأمين الصحي

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هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من فصيع عقل ..

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