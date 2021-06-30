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ارتفاع أعداد المنتمين لقطاع المحاماة إلى 18 ألف محام ما بين ممارسين ومتدربين

منذ 51 دقيقة
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ارتفاع أعداد المنتمين لقطاع المحاماة إلى 18 ألف محام ما بين ممارسين ومتدربين

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لقرابة الـ18 ألف محام من الجنسين.

وأظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة، بلغ 9541 محاميًا ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محاميًا، حتى نهاية شهر شوال من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتدرّبين المقيدين حاليًا بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدربًا ومتدربة، بينهم 5150 متدربًا، و3088 متدربة.

ووفرت وزارة العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز"  مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، وذلك في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وأتاحت الوزارة خدمة "طلب ترخيص محاماة"، و"طلب تجديد ترخيص محاماة"، وخدمة "قيد محام متدرب جديد"، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونياً، كذلك خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.

ووفرت الوزارة كذلك "خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين"، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين، وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربون لدى محام وتشمل "عرض قائمة بالمتدربين لدى المحامي وإضافة متدرب واستبعاد متدرب وإخلاء طرف متدرب".

ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب، بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية أولاً، ثم يضيف المتدرب لديه من خلال شاشة "المتدربون لدي"، بعد ذلك يقوم المتدرب بتقديم طلبه عبر البوابة الخاصة بالمتدرب، وبعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة "تراخيصي" وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.

وزارة العدل
الإحصاءات
قطاع المحاماة
المنتمين

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هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من فصيع عقل ..

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