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طريقة حماية السيارة من المطبات الصناعية

منذ ساعة
1782
طريقة حماية السيارة من المطبات الصناعية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توجد بعض النصائح لتتجنب مخاطر المطبات الصناعية على سيارتك، ومنها الانتباه باستمرار لإرشادات الطرق مع أخذ الحذر أثناء القيادة خاصة في حالة السير علي الطريق للمرة الأولي، حتي يمكنك من التعرف على أماكن المطبات.

ويمكن استخدام "المكابح" برفق قبل مرور المطب بأمتار قليلة للحد من سرعة السيارة، و تجنب اصطدام الجزء الأمامي من السيارة بجسم المطب، وبالتالى تلف أسفل السيارة، بينما في حالة عدم الإنتباه لتواجد مطب و أنت تسير على سرعة عالية، لا يفضل الضغط على "المكابح"؛ لأنها ستدفع السيارة للأسفل و التالى سيتحطم الجزء الأمامي السفلي منها مع اندفاع السيارة؛ حيث يجب الإمساك جيداً بعجلة القيادة للخروج من الموقع بأقل الخسائر.

ويعد ارتداء حزام الأمان ضمن أهم وسائل الوقاية داخل السيارة، خاصةً مع المطبات؛ حيث يقلل في بعض الأحيان من المخاطر الناتجة من المرور بعنف وسرعة عالية على المطبات، بينما في حالة امتلاكك لسيارة منخفضة عن مستوي الأرض بشكل كبير، يفضل المناورة بالسيارة عند مرور المطب بشكل شبه عرضي، لتفادي احتكاك و تلف جانبي السيارة من الأسفل.

 

سيارات
المطبات الصناعية
حماية السيارة

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