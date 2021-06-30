مستشفى ثريبان بالعرضيات يعلن موعد القافلة التخصصية لمرضى العيون

مازن القرني (صدى):
أعلن مستشفى ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، عن تواجد القافلة التخصصية لمرضى العيون يوم الجمعة ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ وذلك من الساعة الرابعة مساءاً وحتى التاسعة مساءاً.
ويأتي ذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، وبحضور الدكتور سمير خير الله استشاري امراض العيون والدكتور علي الشهري استشاري امراض العيون.
ودعا مستشفى ثريبان المواطنين التقيد بالإجراءات والإحترازات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا، موضحًا أن الأولوية لكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، لافتًا إلى أن التسجيل لا يعتبر مؤكداً إلا بحضور المريض في الوقت المحدد له، وللتسجيل التواصل على الرقم الخاص بالحجز والمواعيد ( ٠٥٣٣٤٨٧٣٠٦).