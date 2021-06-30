نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مستشفى ثريبان بالعرضيات يعلن موعد القافلة التخصصية لمرضى العيون

منذ 12 ساعة
1548
مستشفى ثريبان بالعرضيات يعلن موعد القافلة التخصصية لمرضى العيون

مازن القرني (صدى):
أعلن مستشفى ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، عن تواجد القافلة التخصصية لمرضى العيون يوم الجمعة ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ وذلك من الساعة الرابعة مساءاً وحتى التاسعة مساءاً.

ويأتي ذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، وبحضور الدكتور سمير خير الله استشاري امراض العيون والدكتور علي الشهري استشاري امراض العيون.

ودعا مستشفى ثريبان المواطنين التقيد بالإجراءات والإحترازات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا، موضحًا أن الأولوية لكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، لافتًا إلى أن التسجيل لا يعتبر مؤكداً إلا بحضور المريض في الوقت المحدد له، وللتسجيل التواصل على الرقم الخاص بالحجز والمواعيد ( ٠٥٣٣٤٨٧٣٠٦).

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ

أخر الأخبار

والد أصغر ضحية لانفجار بيروت ينتقم لطفلته
والد أصغر ضحية لانفجار بيروت ينتقم لطفلته
منذ 9 دقائق 240
«الصحة»: تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 24 دقيقة 1512
بالفيديو.. «السديس»: جهزنا 10 آلاف عاملًا في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام
بالفيديو.. «السديس»: جهزنا 10 آلاف عاملًا في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام
منذ 29 دقيقة 1493
لجنة تفكيك النظام السوداني السابق: إزالة رموز نظام البشير قريبًا
لجنة تفكيك النظام السوداني السابق: إزالة رموز نظام البشير قريبًا
منذ 34 دقيقة 1538
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 39 دقيقة 1659
بالفيديو.. نواف التمياط وياسر المسحل يشاركان مباراة كرة قدم في مخيم الزعتري
بالفيديو.. نواف التمياط وياسر المسحل يشاركان مباراة كرة قدم في مخيم الزعتري
منذ 44 دقيقة 1853
البنك المركزي يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء
البنك المركزي يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء
منذ 50 دقيقة 1617
وفاة شخص إثر حادث مروع في المندق
وفاة شخص إثر حادث مروع في المندق
منذ 54 دقيقة 1744
ارتفاع أعداد المنتمين لقطاع المحاماة إلى 18 ألف محام ما بين ممارسين ومتدربين
ارتفاع أعداد المنتمين لقطاع المحاماة إلى 18 ألف محام ما بين ممارسين ومتدربين
منذ ساعة 1550
إعادة افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها لوجود حالات كورونا
إعادة افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها لوجود حالات كورونا
منذ ساعة 1559