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أمير القصيم يستقبل مدير عام فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة المعين بالمنطقة

منذ 13 ساعة
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أمير القصيم يستقبل مدير عام فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة المعين بالمنطقة

محمد محسن (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، المهندس محمد بن عبدالله السلطان وذلك بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال هنأ سموه السلطان بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والعاملين معه في الفرع لخدمة المنطقة وأهلها.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية وجود فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة وذلك في حماية وزيادة كفاءة وتطوير إنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة ووضع مواصفات ومقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية بالمنطقة وفق أفضل السبل لتحقيق التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030م.

وأعرب السلطان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته التي دائما تصب في مصلحة المواطن بمنطقة القصيم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ

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