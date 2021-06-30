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بالفيديو.. ابتكار قناع للوجه تفوق سرعته "اختبار PCR" في التعرف على كورونا

منذ 24 دقيقة
1246
بالفيديو.. ابتكار قناع للوجه تفوق سرعته "اختبار PCR" في التعرف على كورونا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توصل مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، إلى قناع وجه جديداً يمكنه تشخيص من يرتديه بفيروس كورونا المستجد في غضون 90 دقيقة تقريباً.

ويحتوي القناع على أجهزة استشعار صغيرة يمكن التخلص منها أو تركيبها في أقنعة الوجه الأخرى، وأيضاً تكييفها لاكتشاف الفيروسات الأخرى، كما تعتمد المستشعرات الموجودة في القناع على آلات خلوية مجففة بالتجميد طورها فريق البحث سابقاً لتشخيص الفيروسات.

وكشف الباحثون أنه يمكن دمج هذه المستشعرات ليس فقط في أقنعة الوجه، ولكن أيضاً في الملابس مثل معاطف المختبر، ما قد يوفر طريقة جديدة لمراقبة تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض أو غيرها من التهديدات.

ويضم القناع خزاناً صغيراً من الماء يتم إطلاقه بضغطة زر عندما يكون مرتديه جاهزاً لإجراء الاختبار، يعمل هذا على ترطيب المكونات المجففة بالتجميد لمستشعر كوفيد-19، الذي يحلل قطرات التنفس المتراكمة داخل القناع في غضون 90 دقيقة.

فيروس كورونا
قناع وجه
اختبار PCR

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ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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