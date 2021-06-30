بالفيديو.. استعراض "عبدة الشيطان" بمصر ينتهي بكارثة مأساوية

القاهرة (صدى):
شهدت مصر حادث محزن بعدما تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها، إلى مأساة عقب انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب أثناء الاحتفال.
ووقعت إصابات شديدة الخطورة لفتاتين، كانتا ضمن المتفرجين خلال الاحتفال، حيث حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض "عبدة الشيطان".
وأثناء ذلك، انفجرت إحدى طفايات الحريق وانطلقت بسرعة كبيرة من يد ممسكها نحو المتفرجين؛ فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسورًا في الجمجمة، وهما في حالة حرجة، بينما تم القبض على عدد من الشباب الذين احتفلوا بهذا الأسلوب الخطير، وعرّضوا حياة الآخرين للتهديد.