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بالفيديو.. استعراض "عبدة الشيطان" بمصر ينتهي بكارثة مأساوية

منذ ساعة
1371
بالفيديو.. استعراض "عبدة الشيطان" بمصر ينتهي بكارثة مأساوية

القاهرة (صدى):
شهدت مصر حادث محزن بعدما تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها، إلى مأساة عقب انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب أثناء الاحتفال.

ووقعت إصابات شديدة الخطورة لفتاتين، كانتا ضمن المتفرجين خلال الاحتفال، حيث حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض "عبدة الشيطان".

وأثناء ذلك، انفجرت إحدى طفايات الحريق وانطلقت بسرعة كبيرة من يد ممسكها نحو المتفرجين؛ فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسورًا في الجمجمة، وهما في حالة حرجة، بينما تم القبض على عدد من الشباب الذين احتفلوا بهذا الأسلوب الخطير، وعرّضوا حياة الآخرين للتهديد.

مصر
حادثة
كارثة
استعراض عبدة الشيطان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
هلالي مسلم غيور
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ

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