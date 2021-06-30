استخدامات مفيدة لـ «خيوط الموز»

واشنطن (صدى):
يعد الموز هو أكثر الفواكه المرغوبة عند الصغير قبل الكبير، ولكن الخيوط الموجودة به قد تعرقل استمتاعنا بتلك الفاكهة الشهية رغم أن الكثيرين يجهلون الأهمية الكبرى لهذه الخيوط.
وأكد طبيب أمريكي، أن هذه الخيوط التي تسمى "فلوم" phloem، تعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تنقل العناصر الغذائية وتوزعها في العديد من النباتات والفواكه.
وأوضح أن هذه الأنسجة أو الخيوط تساعد على نشر العناصر الغذائية الموجودة في الموز لكي يستفيد منها كل من يتناولها بشكل أفضل، كما أنها غنية بالألياف لربما أكثر من الموزة الكاملة، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة من تناولها بشكل طبيعي.