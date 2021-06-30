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امرأة تخاطر بحياتها من اجل سيلفي

منذ ساعة
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ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وقليل فود ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وقليل فود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
كجمغلو
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا جلالة الملك المظم فيصل ، يا شهيد الإسلام والمسلمين ( ولا ازكي على الله احد ) اللهم أكرم مثواه .. آمين...

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