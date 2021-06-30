تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
حادثة مرعبة داخل محطة وقود
منذ ساعة
676
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وقليل فود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
كجمغلو
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا جلالة الملك المظم فيصل ، يا شهيد الإسلام والمسلمين ( ولا ازكي على الله احد ) اللهم أكرم مثواه .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أخر الأخبار
بالفيديو.. استعراض "عبدة الشيطان" بمصر ينتهي بكارثة مأساوية
منذ 3 دقائق
82
شركة أرامكو السعودية للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 9 دقائق
1315
إصابة شاب بأزمة قلبية بعد تحديد موعد زفافه
منذ 19 دقيقة
412
بالفيديو.. ابتكار قناع للوجه تفوق سرعته "اختبار PCR" في التعرف على كورونا
منذ 24 دقيقة
1241
صورة تذكارية نادرة للملك فيصل يحيط به مجموعة من حكام كرة القدم
منذ 29 دقيقة
1440
محاولة استعراض امام فتيات تنتهي بحادث
منذ 33 دقيقة
373
جاب العيد مع زوجته
منذ 39 دقيقة
418
عائلة تنجو من موت محقق
منذ 44 دقيقة
449
الصحة: الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 50 سنة "هجري"
منذ 53 دقيقة
1878
"العجلان" : النصر سيفي بجميع التزاماته
منذ 59 دقيقة
2016