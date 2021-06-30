البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف "توفر وظيفة لحملة الثانوية العامة بمدينة الرياض، وذلك بالمسمى الوظيفي" مسؤول أول الدعم الإداري".
واشترطت حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، وخبرة لا تقل عن سنتين في دور ُمماثل في بيئة مصرفية، ومهارات لغة انجليزية جيدة، ومهارات الحاسب الآلي.
وأشارت إلى ان التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 20/11/1442هـ الموافق 30/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع البنك.