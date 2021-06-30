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البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1864
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف "توفر وظيفة لحملة الثانوية العامة بمدينة الرياض، وذلك بالمسمى الوظيفي" مسؤول أول الدعم الإداري".

واشترطت حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، وخبرة لا تقل عن سنتين في دور ُمماثل في بيئة مصرفية، ومهارات لغة انجليزية جيدة، ومهارات الحاسب الآلي.

وأشارت إلى ان التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 20/11/1442هـ الموافق 30/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع البنك.

 

وظائف
الرياض
البنك السعوديّ الفرنسيّ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وفتحة خشمها اللي كنها جحر شعاالي ..
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههههههههههه كنك تطلب عبدالاله المالكي مقابل التنازل عن علي البليهي هههههههههههههههههههههههههههههه
فهد آل قنيعير
ياحبيبي جنسية السعودية أمن وآمان من أفضل الجنسيات ولوهانو بعض الجنسيات
سلطان
ما تبي تدريب الله ياخذ عمرك انت هبل لو قفز تركض وشت راس المجرم برجلك والسطار عليك لأنكسر راس المجرم وسلم زميلك الجندي لكن...

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