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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 4.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية برتقال

منذ ساعة
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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 4.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية برتقال

جدة (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة كراتين من "البرتقال"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية؛ حيث تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة، أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين.

وأشارت إلى العمل التكاملي الذي يجمع الهيئة بجميع القطاعات ذات العلاقة، وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، داعية الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​

ميناء جدة الإسلامي
كبتاجون
الزكاة والضريبة والجمارك
إرسالية برتقال

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 586
منذ 3 دقائق
طيب وبن مصدرها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وفتحة خشمها اللي كنها جحر شعاالي ..
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههههههههههه كنك تطلب عبدالاله المالكي مقابل التنازل عن علي البليهي هههههههههههههههههههههههههههههه
فهد آل قنيعير
ياحبيبي جنسية السعودية أمن وآمان من أفضل الجنسيات ولوهانو بعض الجنسيات
سلطان
ما تبي تدريب الله ياخذ عمرك انت هبل لو قفز تركض وشت راس المجرم برجلك والسطار عليك لأنكسر راس المجرم وسلم زميلك الجندي لكن...

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