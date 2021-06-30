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أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

منذ 12 ساعة
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أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, كما اطلع سموه على تقرير عن سير العمل في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً في مراكز اللقاحات بالمنطقة , إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله - , للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مشيداً بجهود معالي وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة, مؤكداً أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والتأكيد المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

أمير تبوك
الشؤون الصحية

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ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وقليل فود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
كجمغلو
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا جلالة الملك المظم فيصل ، يا شهيد الإسلام والمسلمين ( ولا ازكي على الله احد ) اللهم أكرم مثواه .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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