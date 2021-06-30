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بالفيديو.. استشاري يكشف أهم العوامل المسببة للإصابة بـ "الذئبة الحمراء"

منذ ساعة
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بالفيديو.. استشاري يكشف أهم العوامل المسببة للإصابة بـ "الذئبة الحمراء"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد مرض "الذئبة الحمراء" هو مرض روماتيزمي مزمن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم وأسباب الإصابة به مختلفة، كما من أكثر أعراضه شيوعًا هو ألم المفاصل والتهابات جلدية وإصابة الكلى.

ويصيب الذئبة الحمراء 19 شخصًا من كل 10 آلاف شخص، فيما قلت نسبة الوفيات به مع تطور العلم من 50% إلى 5%، كما يتم العودة لممارسة الحياة اليومية لدى 80 - 90% من المصابين، بحسب برنامج "صباح الخير يا عرب" على فضائية "mbc1" .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز الخلف، استشاري أمراض الروماتيزم والذئبة الحمراء، أن مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي، لافتًا إلى أن العوامل المسببة لهذا المرض غير معروفة حتى الآن ولكن العامل الوراثي يلعب دورًا هامًا في الإصابة به.

وأشار الدكتور عبدالعزيز الخلف، أنه وجد أن التدخين من أحد العوامل الرئيسية للإصابة به، كما أنه يصيب النساء بشكل أكبر وذلك قد يرجع بسبب وجود هرمون الاستروجين، مضيفًا أنه لا يوجد رابط بين فيروس كورونا والإصابة بالذئبة الحمراء.

الروماتيزم
الذئبة الحمراء
أمراض مناعية

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ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وقليل فود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
كجمغلو
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا جلالة الملك المظم فيصل ، يا شهيد الإسلام والمسلمين ( ولا ازكي على الله احد ) اللهم أكرم مثواه .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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