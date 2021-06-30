صورة نادرة للملك خالد أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة سنة 1976 م.
وأظهرت الصورة، الملك خالد عند وصوله إلى الدوحة؛ حيث كان في استقباله أمير قطر حينذاك، الشيخ خليفة بن حمد - رحمه الله.
ويُشار إلى أنه أُقيمت بطولة كأس الخليج الرابعة في دولة قطر، من تاريخ 25 مارس 1976 إلى تاريخ 15 أبريل 1976، وقد شارك في هذه الدورة لأول مرة منتخب العراق لكرة القدم، ليرتفع بذلك عدد الفرق المشاركة في كأس الخليج إلى سبعة دول.
وأقيمت هذه البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ولم تحسم إلا بالمباراة الفاصلة التي جمعت بين منتخب الكويت لكرة القدم ومنتخب العراق لكرة القدم التي انتهت بفوز الكويت 4-2.