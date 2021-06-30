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بالفيديو.. إطلاق بطولة اتحاد البلياردو بمشاركة 128 لاعب في جدة

منذ ساعة
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بالفيديو.. إطلاق بطولة اتحاد البلياردو بمشاركة 128 لاعب في جدة

جدة (صدى):
توجه الشباب إلى الاحتراف في رياضة البلياردو، حيث حرصت وزارة الرياضة على دعمهم وتنظيم المسابقات الخاصة بذلك.

وقال أحمد الغامدي، رئيس اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم إنه تم إطلاق بطولة اتحاد البلياردو في جدة منذ 4 أيام وشارك فيها 128 لاعب من كل انحاء المملكة؟

في حين قال صاحب المنشأة : أن البطولة كانت تقام ب96 لاعب والأن يشارك فيها 128 لاعب حيث يرغب اللاعبون في الاحتراف في هذه الرياضة.

وأَضاف أن اللاعبون يشترون الاداوات التي يحتاجون إليها لممارسة هذه اللعبة على حسابهم الخاص، مؤكدًا على أن وزارة الرياضة تدعمهم.

 

أحمد الغامدي
البلياردو
اتحاد البلياردو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده هي وفتحة خشمها اللي كنها جحر شعاالي ..
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههههههههههه كنك تطلب عبدالاله المالكي مقابل التنازل عن علي البليهي هههههههههههههههههههههههههههههه
فهد آل قنيعير
ياحبيبي جنسية السعودية أمن وآمان من أفضل الجنسيات ولوهانو بعض الجنسيات
سلطان
ما تبي تدريب الله ياخذ عمرك انت هبل لو قفز تركض وشت راس المجرم برجلك والسطار عليك لأنكسر راس المجرم وسلم زميلك الجندي لكن...

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