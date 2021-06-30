بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع

الرياض (صدى):
كشف أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالرحمن المطرف، خطوات تساعد في حماية الهواتف الذكية من التتبع.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن المطرف، أن "التتبع" هو فرع من الأمن السيبراني حيث أنه بمجرد دخولك إلى عالم الإنترنت تحيط بك المخاطر وتتضحي بالخصوصية وراحة البال وتصبح جزء من كل مكشوف على مستوى العالم.
وأكد "المطرف" أنه من المهم الاطلاع على شروط الاستخدام الخاصة بالتطبيقات المختلفة، وذلك لتكوين خلفية معلوماتية عن هذه المنصات، لافتًا إلى ضرورة الاطلاع على تقييم المستخدمين؛ لمعرفة مزايا التطبيق وعيوبه.
وأشار إلى ضرورة تحديث أنظمة التشغيل وفق أحدث الإصدارات المطروحة، وتجنب تحميل التطبيقات مجهولة المصدر، مشددًا على الحرص على تخزين المعلومات سحابيًا لدى الشركات العالمية المعروفة، والابتعاد عن تخزين الأشياء التي تشكل خطرًا على المستخدمين.