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بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع

منذ 40 دقيقة
1730
بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع

الرياض (صدى):
كشف أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالرحمن المطرف، خطوات تساعد في حماية الهواتف الذكية من التتبع.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن المطرف، أن "التتبع" هو فرع من الأمن السيبراني حيث أنه بمجرد دخولك إلى عالم الإنترنت تحيط بك المخاطر وتتضحي بالخصوصية وراحة البال وتصبح جزء من كل مكشوف على مستوى العالم.

وأكد "المطرف" أنه من المهم الاطلاع على شروط الاستخدام الخاصة بالتطبيقات المختلفة، وذلك لتكوين خلفية معلوماتية عن هذه المنصات، لافتًا إلى ضرورة الاطلاع على تقييم المستخدمين؛ لمعرفة مزايا التطبيق وعيوبه.

وأشار إلى ضرورة تحديث أنظمة التشغيل وفق أحدث الإصدارات المطروحة، وتجنب تحميل التطبيقات مجهولة المصدر، مشددًا على الحرص على تخزين المعلومات سحابيًا لدى الشركات العالمية المعروفة، والابتعاد عن تخزين الأشياء التي تشكل خطرًا على المستخدمين.

الهواتف الذكية
تقنية المعلومات
الأمن السيبراني
التتبع

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذة ليست وظائف بل برنامج تمهير 6 أشهر فقط
عاطل
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
قرم
نفسي اعرف شي اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
هدر للمال العام
omar
قوم قوم قوم فى نفر ثانى تمثيليه المفروض مايقوم الا بعد تواجد 4 جنود حوله وايديه مكلبشه لان الاثيوبيين كلهم مسلحين

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