نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

منذ 11 ساعة
1435
الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

سعيد العجل (صدى):
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة وذلك لرفع الوعي المجتمعي بخطر المخدرات، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية للحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

كما قامت هيئة محافظة الخرج بذات السياق بعرض المحتوى التوعوي والوقائي للحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة وهي" رب اجعل هذا البلد آمناً " . و " الخوارج شرار الخلق " في جامعة الأمير سطام بالخرج. عبر اللوحات الإلكترونية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات على أهمية التوعية الوقائية المجتمعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيداً بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الشأن.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
هذة ليست وظائف بل برنامج تمهير 6 أشهر فقط
عاطل
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
قرم
نفسي اعرف شي اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
هدر للمال العام
omar
قوم قوم قوم فى نفر ثانى تمثيليه المفروض مايقوم الا بعد تواجد 4 جنود حوله وايديه مكلبشه لان الاثيوبيين كلهم مسلحين

أخر الأخبار

بالفيديو.. استشاري يكشف أهم العوامل المسببة للإصابة بـ "الذئبة الحمراء"
بالفيديو.. استشاري يكشف أهم العوامل المسببة للإصابة بـ "الذئبة الحمراء"
منذ 27 دقيقة 1382
بالفيديو.. إطلاق بطولة اتحاد البلياردو بمشاركة 128 لاعب في جدة
بالفيديو.. إطلاق بطولة اتحاد البلياردو بمشاركة 128 لاعب في جدة
منذ 32 دقيقة 1625
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة
منذ 37 دقيقة 1859
صورة نادرة للملك خالد أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة
صورة نادرة للملك خالد أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة
منذ 42 دقيقة 1740
بالفيديو.. موضي الشمراني تعلن عن عقد قرانها
بالفيديو.. موضي الشمراني تعلن عن عقد قرانها
منذ 46 دقيقة 1806
بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع
بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع
منذ 52 دقيقة 1855
ظهور حسان تمبكتي نجم الشباب بعد تعرضه لإصابة قوية
ظهور حسان تمبكتي نجم الشباب بعد تعرضه لإصابة قوية
منذ ساعة 2072
امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة
امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة
منذ ساعة 1206
صورة قديمة لملاهي الربوة بمدينة الرياض
صورة قديمة لملاهي الربوة بمدينة الرياض
منذ ساعة 1259
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
منذ ساعة 1875