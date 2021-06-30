امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة

لندن (صدى):
شهدت بريطانيا واقعة مروعة حينما أقدمت سيدة على قتل طفلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك بمساعدة صديقها حيث أصيبت الطفلة بجروح عميقة في البطن والصدر.
وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة أن الطفلة عانت أيضًا من إصابات تاريخية بما في ذلك كسور في الضلوع وكسور في الساق وكسر في القص، فيما واجه عشيق الأم اتهامات بأنه المتسبب في قتل الطفلة، كما وجهت إليه تهمة أخرى منفصلة بالقتل غير العمد.
وكان الجاني يضرب الطفلة حول رأسها ويسدد لها ركلات عنيفة مدعيًا بأنها "شقية"، كما شهد الجيران بما كانوا يسمعونه من بكاء الطفلة بشكل مستمر؛ فيما اتضح إن سبب وفاتها؛ هو إصابتها بجروح خطيرة في صدرها وبطنها في اعتداء متواصل من قبل الأم وصديقها.