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امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة

منذ ساعة
1206
امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة

لندن (صدى):
شهدت بريطانيا واقعة مروعة حينما أقدمت سيدة على قتل طفلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك بمساعدة صديقها حيث أصيبت الطفلة بجروح عميقة في البطن والصدر.

وأظهرت الفحوصات الطبية اللاحقة أن الطفلة عانت أيضًا من إصابات تاريخية بما في ذلك كسور في الضلوع وكسور في الساق وكسر في القص، فيما واجه عشيق الأم اتهامات بأنه المتسبب في قتل الطفلة، كما وجهت إليه تهمة أخرى منفصلة بالقتل غير العمد.

وكان الجاني يضرب الطفلة حول رأسها ويسدد لها ركلات عنيفة مدعيًا بأنها "شقية"، كما شهد الجيران بما كانوا يسمعونه من بكاء الطفلة بشكل مستمر؛ فيما اتضح إن سبب وفاتها؛ هو إصابتها بجروح خطيرة في صدرها وبطنها في اعتداء متواصل من قبل الأم وصديقها.

 

 

جريمة
قتل
بريطانيا
طفلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذة ليست وظائف بل برنامج تمهير 6 أشهر فقط
عاطل
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
قرم
نفسي اعرف شي اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
هدر للمال العام
omar
قوم قوم قوم فى نفر ثانى تمثيليه المفروض مايقوم الا بعد تواجد 4 جنود حوله وايديه مكلبشه لان الاثيوبيين كلهم مسلحين

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