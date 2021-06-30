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إيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

منذ ساعة
1682
إيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة  العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (43.518.206) ريال، وذلك لعدد (127) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (183.886.657) ريال لعدد (596) مزارع وبكمية (142.693) طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (300.830) طن لعدد (1300) مزارع، وتحث المؤسسة المزارعين على أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

المؤسسة العامة للحبوب
مستحقات
محصولي
مزارعي القمح

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذة ليست وظائف بل برنامج تمهير 6 أشهر فقط
عاطل
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
قرم
نفسي اعرف شي اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
هدر للمال العام
omar
قوم قوم قوم فى نفر ثانى تمثيليه المفروض مايقوم الا بعد تواجد 4 جنود حوله وايديه مكلبشه لان الاثيوبيين كلهم مسلحين

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