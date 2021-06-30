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وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

منذ ساعة
1819
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض وجازان ونجران ومحايل عسير.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد بقسم المخبز (نجران): شهادة الثانوية العامة فأعلى، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، مساعد بقسم المخبز - وظيفتان (جازان): شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مُصفف أرفف (نجران): شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إلى جانب مساعد بقسم المخبز (محايل عسير): شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومدير المناوبة (الرياض): درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المتسودعات في قطاع توزيع السلع الاستهلاكية.

وتشمل الوظائف مدير عمليات المنطقة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة العمليات بمجال البيع بالتجزئة، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة بنده للتوظيف.

 

وظائف
نجران
الرياض
جازان
عسير
شركة بنده للتجزئة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذة ليست وظائف بل برنامج تمهير 6 أشهر فقط
عاطل
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
قرم
نفسي اعرف شي اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
هدر للمال العام
omar
قوم قوم قوم فى نفر ثانى تمثيليه المفروض مايقوم الا بعد تواجد 4 جنود حوله وايديه مكلبشه لان الاثيوبيين كلهم مسلحين

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