وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض وجازان ونجران ومحايل عسير.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد بقسم المخبز (نجران): شهادة الثانوية العامة فأعلى، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، مساعد بقسم المخبز - وظيفتان (جازان): شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مُصفف أرفف (نجران): شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إلى جانب مساعد بقسم المخبز (محايل عسير): شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومدير المناوبة (الرياض): درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المتسودعات في قطاع توزيع السلع الاستهلاكية.
وتشمل الوظائف مدير عمليات المنطقة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة العمليات بمجال البيع بالتجزئة، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة بنده للتوظيف.