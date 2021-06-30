نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"المياه الوطنية" تُعلن ضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة تحت مظلتها

منذ 21 دقيقة
1473
"المياه الوطنية" تُعلن ضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة تحت مظلتها

الرياض (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية ضمها محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة للقطاع الغربي، إضافة إلى دمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي لتصبح تحت مظلتها من مطلع يوليو 2021.

ويأتي هذا الدمج ضمن برنامج شركة المياه الوطنية الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات، الذي أكمل نحو 80% من المشروع، وسينتهي في نوفمبر من العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وسننتهي منه قبل نهاية العام الجاري.

ويستهدف برنامج دمج القطاعات توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والاجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.

وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى أبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.

مكة المكرمة
شركة المياه الوطنية
الدمج
القطاع الجنوبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
خالد
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي

أخر الأخبار

تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
منذ 11 دقيقة 1265
استدعاء الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في قضية "الفتنة " بالأردن
استدعاء الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في قضية "الفتنة " بالأردن
منذ 16 دقيقة 1313
"المياه الوطنية" تُعلن ضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة تحت مظلتها
"المياه الوطنية" تُعلن ضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة تحت مظلتها
منذ 21 دقيقة 1473
عمل الشرقية يضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس
عمل الشرقية يضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس
منذ 26 دقيقة 1566
واتساب يعمل على إتاحة استخدام حساب واحد على 5 أجهزة
واتساب يعمل على إتاحة استخدام حساب واحد على 5 أجهزة
منذ 31 دقيقة 1536
الطائي يتعاقد مع المدافع البرازيلي مارسيلو
الطائي يتعاقد مع المدافع البرازيلي مارسيلو
منذ 51 دقيقة 1765
مؤشر سوق الأسهم يتخطى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014
مؤشر سوق الأسهم يتخطى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014
منذ 56 دقيقة 1861
مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى
مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى
منذ ساعة 1873
توزيع 20 مليون نسخة من المصاحف بالمدينة المنورة خلال العام الماضي
توزيع 20 مليون نسخة من المصاحف بالمدينة المنورة خلال العام الماضي
منذ ساعة 1888
"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضًا لمتاعب الصيف
"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضًا لمتاعب الصيف
منذ ساعة 1744