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عمل الشرقية يضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس

منذ 26 دقيقة
1566
عمل الشرقية يضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس

الدمام (صدى):
نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية جولات رقابية استهدفت 1076 منشأة بهدف التأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الثالثة عصراً وذلك من تاريخ 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر 2021م.

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 483 مخالفاً للقرار، وأن 50 بالمائة من المنشآت بالمنطقة ملتزمة بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مؤكداً على استمرار الجولات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار وضبط سوق العمل، مهيباً بالجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معاً للرصد على الأجهزة الذكية.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
خالد
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي

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