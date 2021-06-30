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الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المدينة تواصل برامجها بقطاع الحناكية

منذ 10 ساعات
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الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المدينة تواصل برامجها بقطاع الحناكية

بدر الحارثي (صدى):
تواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية " عن بعد ", بمنطقة المدينة المنورة برامجها وانشطها والتي تنفذها وزارة التعليم بقطاع الحناكية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ،والتي انطلقت في 4 / شوال / 1442 هـ وتستمر حتى 4 / ذو الحجة / 1442 هـ ، والتي تأتي ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة ،بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية وتهدف الحملة إلى محو الأمية الأبجدية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر من من هم فوق عمر ال 15 عاما، وتدريسهم القرآن الكريم والتوحيد والفقه واكسابهم مهارات القراءة والكتابة والحساب.

من جانبه أوضح مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ / علي السهلي المدير التنفيذي للحملة أن الحملة تأتي هذا العام في ظرف استثنائي في ظل ما يمر به العالم مع جائحة كرونا والتي فرضت واقع التعليم " عن بعد " من خلال المنصات العديدة والمتنوعة ، حيث استهلت بمنطقة المدينة المنورة ببرنامج ترشيح المعلمين وعقد ورشة تدريبية تم من خلالها التعريفي بأهداف الحملة وبالخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية للدارسين والية تفعيل الانشطة والبرامج, بمشاركة اللجنة الإشرافية والتعليمية والإدارية.

وأشار السهلي إلى أنه تم إعداد خطة عمل للحملة تضمنت عرضاً بالمهام واستراتيجية للعمل " عن بعد " ، وعرض التجارب السابقة للحملات المماثلة، والتعامل مع خصائص الدارسين الكبار، وأساليب جذب الدارسين للالتحاق بالحملة، وآلية تفعيل النشاط والبرامج, بالإضافة إلى استعراض خطط الجهات الحكومية المشاركة‫ وإيضاح عظم المهنة الشريفة والرسالة السامية التي يقدمونها للدارسين ، متمنياً أن تحقق الحملة ثمارها وأهدافها المرجوة .

 

 

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
خالد
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي

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