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القيادة تهنئ رئيس الصومال بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
1942
القيادة تهنئ رئيس الصومال بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الصومال
الملك سلمان

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي
ابو فيصل
العمر كله علي الطاعهان شاء الله
faeiz1122
الحمدلله على نعمتي العقل و الدين مو صاحي ذا الله لايبلانا

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