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واتساب يعمل على إتاحة استخدام حساب واحد على 5 أجهزة

منذ 18 دقيقة
1380
واتساب يعمل على إتاحة استخدام حساب واحد على 5 أجهزة

وكالات (صدى):
يعمل تطبيق التراسل الفوري "واتساب" على تطوير ميزة الأجهزة المتعددة التي طال انتظاره؛ حيث قد تصل هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري، ولكن قبل الموعد المنتظر يعمل مطورو خدمة الدردشة على تحسين ميزته قبل إطلاقها بشكل رسمي.

وتنطلق ميزة الأجهزة المتعددة، أو القدرة على استخدام حساب واتساب الخاص بك على أجهزة متعددة في نفس الوقت، إلى الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد، والذي يحمل رقم الإصدار 2.21.14.1؛ حيث سيتمكن المستخدمين من الوصول إلى حساب الدردشة التابع لهم، عبر 5 أجهزة مختلفة بنفس الوقت.

وكشفت تقارير، أنه ما تزال هذه الميزة في مرحلة الاختبار لبعض الأجهزة حاليا، إذ يعمل مطورو التطبيق، على إضافة دعما لربط حساب المستخدم الموجود على هاتفه الذكي الذي يحمل الرقم المسجل بالخدمة، ليتمكن من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب دون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت.

ومن المقرر أن تصل الميزة الجديدة حاليا للنسخة التجريبية رقم 2.21.14.1، من تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد، وستصل إلى أجهزة أخرى لاحقا، كما يقوم واتساب بتحديث القسم الذي سيكون متاحًا عند تمكين الأجهزة المتعددة لحساب واتساب الخاص بك، بينما رسائلك ومكالماتك ستظل مشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام ميزة دعم الأجهزة متعددة.

 

واتساب
أجهزة متعددة
ميزة تقنية

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي
ابو فيصل
العمر كله علي الطاعهان شاء الله
faeiz1122
الحمدلله على نعمتي العقل و الدين مو صاحي ذا الله لايبلانا

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