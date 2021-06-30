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الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والجلطة الدماغية

منذ ساعة
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الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والجلطة الدماغية

موسكو (صدى):
كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف أن الإفراط باستهلاك الملح، قد يصبح سببا للإصابة بالسرطان أو الجلطة الدماغية.

وقال مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، "عمليا نستهلك 12 غراما من ملح الطعام يوميا بدلا من خمسة غرامات المقررة. وأما من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والذين أعمارهم فوق 50 سنة فعليهم عدم استهلاك أكثر من 2.5 غرام في اليوم".

وأضاف أن "استهلاك كمية أكبر من الملح ربما تكون له عواقب وخيمة وفائض الملح ينخرنا ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان والجلطة الدماغية".

وأشار مياسنيكوف، إلى أنه بعد أن قلل من استهلاك الملح في نظامه الغذائي اليومي أصبح يعاني أقل من الوذمة.

وأكد أنه يمكن استبدال الملح مع الحفاظ على مستوى الصوديوم في الجسم، بالملح السائل الذي فيه نسبة عالية من الصوديوم. ومع ذلك أنصح باستبعاد جميع أنواع الملح من النظام الغذائي.

 

السرطان
الملح
ألكسندر مياسنيكوف

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غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
خالد
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي

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