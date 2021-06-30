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الأمر بالمعروف تعرض حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً“ في سجن الخرج

منذ 9 ساعات
1468
الأمر بالمعروف تعرض حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً“ في سجن الخرج

سعيد العجل (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج حملة “ رب اجعل هذا البلد آمناً “ في و حدة السجون بمحافظة الخرج ، وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، أن هذه الحملة التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية. مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هذا الي ماعنده كلام كل شي فعل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسلط عليهم ويرد كيدهم في نحورهم يارب العالمين
الوايلي
متأكدين من هالارقام ام مجرد ارقام الواقع ..................................

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