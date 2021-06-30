أميرة محمد تكشف عن عمرها الحقيقي وترد على مكذبيها

أميرة خالد (صدى):
ردت الفنانة البحرينية أميرة محمد على مكذبيها بشأن عمرها الحقيقي، بعد أن كشفت عنه عبر فيديو على تطبيق" تيك توك ".
وقالت أميرة محمد إنها لا تمتلك حساب على تيك توك في الأصل، ولكن عندما عرض عليها مساعدوها الفيديو فلم تمانع في نشره الذي نشر فيه اسمها وعمرها وبلدها، رأته لطيفًا.
وأضافت أميرة محمد أنها ومنذ نشر الفيديو، تتلقى الرسائل والتعليقات التي تكذبها وتهاجمها بسبب إعلان أن عمرها حاليًا 39 سنة، ويؤكد البعض منهم، أنها تكذب وتصغر نفسها.
أشارت أميرة محمد إلى أن العمر بالنسبة إليها مجرد رقم، وهي لا ترى هناك أي دواعي للكذب بهذا الشأن، قائلة : لماذا قد يكذب الإنسان حول عمره الحقيقي أصلا؟.
وتابعت أميرة محمد إنها كلما تكبر عاما تحمد الله، أنها تكتسب خبرات جديدة وأشياء جديدة في الحياة، فهي لم تعتقد من قبل أن هناك مشكلة في العمر، إلا بعد تكذيب متابعيها.
واستكملت أميرة محمد أنه من العيب أن يصفها البعض بالكذابة، مشيرة إلى أن عمرها في مسلسل العولمة كان 17 عامًا، وأن من يعتقد أنه كان صغيرًا وهي كبيرة اثناء عرض المسلسل الشهير فهو مخطئ.